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قرار عاجل من البترول بتنظيم العمل من المنزل يوم الأحد أسبوعياً

كتب:

مارينا رؤوف
05:31 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
وزارة البترول

وزارة البترول

قررت وزارة البترول اعتبار يـوم الأحد مـن كل أسبوع، طوال شهر أغسطس، يوم عمل مـن المنزل للعاملين بالوظائف الإدارية بالمقرات الرئيسية لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركات التابعة لكـل مـا سبق، وذلك فيما عـدا العاملين بنظام الورديات، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

العاملون المستثنون من قرار إجازة يوم الأحد

وبحسب بيان وزارة البترول، يستثنى من ذلك العاملون بالحقول ومواقع العمل والإنتاج الأخرى، والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

ويجوز لرؤساء الشركات استثناء اثنين على الأكثر من الإداريين بكل إدارة من الإدارات التي تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية، ضرورة تواجدهم كالمسؤولين عن المخازن، والإدارة الطبية، والخدمات، والسلامة والصحة المهنية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.