قرار عاجل من البترول بتنظيم العمل من المنزل يوم الأحد أسبوعياً

قررت وزارة البترول اعتبار يـوم الأحد مـن كل أسبوع، طوال شهر أغسطس، يوم عمل مـن المنزل للعاملين بالوظائف الإدارية بالمقرات الرئيسية لكل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركات القابضة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركات التابعة لكـل مـا سبق، وذلك فيما عـدا العاملين بنظام الورديات، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد بصفة رئيسية.

العاملون المستثنون من قرار إجازة يوم الأحد

وبحسب بيان وزارة البترول، يستثنى من ذلك العاملون بالحقول ومواقع العمل والإنتاج الأخرى، والمتعاملون مباشرة مع الجمهور.

ويجوز لرؤساء الشركات استثناء اثنين على الأكثر من الإداريين بكل إدارة من الإدارات التي تتطلب حاجة العمل بالمقرات الإدارية، ضرورة تواجدهم كالمسؤولين عن المخازن، والإدارة الطبية، والخدمات، والسلامة والصحة المهنية.