وزير البترول: منتدى مصر للتعدين 2023 شهد إقبالا من الشركات العالمية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منتدى مصر للتعدين 2023 في نسخته الحالية شهد زخما وإقبالا من شركات التعدين العالمية والمحلية ومشاركة وزراء التعدين في عدد من الدول، وتم خلال فعالياته على مدار يومين عقد حلقات نقاشية وجلسات فنية متخصصة والاطلاع على كل ما هو جديد في نشاط التعدين من خلال الشركات العارضة في المعرض المصاحب للمؤتمر، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه خلال العام الماضي من تقدم وتطور نتيجة الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين والنجاح في تحقيق المنفعة المتبادلة لكافة الأطراف يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمنتدى تحت عنوان «تحديد رؤية مصر لتطوير قطاع التعدين».

عقد مائدة مستديرة مغلقة بمشاركة عدد من الوزراء

وأضاف الملا، أن المنتدى شهد عقد مائدة مستديرة مغلقة مهمة بمشاركة عدد من الوزراء والوفود المشاركة ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ورؤساء هيئة منطقة المثلث الذهبي وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصري، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للرؤساء التنفيذيين لشركات التعدين العالمية تم خلالها مناقشات ثرية ناجحة تؤكد مدى العلاقة الجيدة بين صناعة التعدين والبيئة والتزام الشركات بتطبيق الاشتراطات البيئية بشكل كامل.

وأوضح وزير البترول، أن الإصلاحات التي اتخذتها الدولة لتطوير قطاع التعدين كانت جيدة، ولكن أصبحت غير كافية خاصة في ظل التحديات التي يواجهها العالم والتي بدأت منذ جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا تزال هناك تحديات تواجه المستثمرين ولكن من خلال التعاون سويا يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق نجاحات.

وزير البترول: مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة

وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وتتمتع بموقع استراتيجي، ولديها من المقومات الأساسية وعمالة ذات كفاءة مهنية في نشاط التعدين، وأن العالم ينظر إلى قارة أفريقيا ومصر وما تملكه من موارد وخامات معدنية تساهم في تحقيق التحول الطاقى وأن معظم الفلزات والمعادن المطلوبة عالميا موجودة في مصر ولاكتشافها يجب جذب شركات متخصصة تمتلك من التكنولوجيا التي تحقق التحول الطاقي الصحيح.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة مع شركائها في هذا الشأن، وملتزمة بكافة القوانين البيئية والمسؤولية المجتمعية والحوكمة وجميعها خطوات نحو التقدم للأمام.