«البترول» تبحث تنفيذ أول مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفدا من شركة «لينسبريدج» الأسترالية برئاسة بريان ويسون الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور كلايد ويسون المدير التنفيذي للشركة، والدكتور محمد زاهر رئيس لجنة التعدين بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة.

وتناول اللقاء خطط التعاون مع الشركة في تنمية وتنفيذ أول مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك بالمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، في ضوء توقيع مذكرتي تفاهم مع الشركة الأسترالية خلال منتدى مصر للتعدين للبدء في الإجراءات اللازمة للمشروع الذي يستهدف تعظيم القيمة المضافة والعائد من خام الفوسفات بالمنطقة.

مذكرة تفاهم لتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك

يٌشار إلى أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي وشركتي «فوسفات مصر» و«لينسبريدج» الأسترالية، لتنفيذ وتشغيل مشروع مصنع حامض الفوسفوريك في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، كما جرى توقيع مذكرة أخرى بين الشركتين لتوريد خام الفوسفات اللازم للمشروع.