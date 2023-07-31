وزير البترول يفتتح التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من توسعات «ميدور»

أجرى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جولة ميدانية لمشروعات توسعات مصفاة شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، بالإسكندرية، وافتتح خلالها التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل مجمع التقطير الجوي والتفريغي ومشروع معالجة السولار بالهيدروجين ومشروع إنتاج الهيدروجين ووحدة معالجة المياه الحامضية ووحدة مياه التبريد.

اجتماع موسع لفريق عمل المشروع

وعقد الملا اجتماعاً موسعاً لفريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول وشركات إنبي وبتروجت وتكنيب، قدم خلاله كارلو اجنازيو مدير المشروعات بشركة تكنيب عرضاً توضيحياً حول مشروع التوسعات بحضور فرانشيسكو كاماراتا مساعد رئيس شركة تكنيب لتنمية الأعمال.

زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مشروع التوسعات بميدور وما يترتب عليه من زيادة قدرة المصفاة وإنتاجها، وأثنى على التكامل الذى ينتهجه فريق عمل المشروع من الوزارة وهيئة البترول وشركات ميدور وإنبى وبتروجت وتكنيب الإيطالية والتزامهم بالتنفيذ وفق المخطط للمشروع، بالرغم من أنه جاء في ظل تحديات ضخمة على رأسها التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد والتموين عالمياً، وقدرة فريق العمل على مواجهة هذه التحديات غير المسبوقة، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تسهم في صقل مهارات الشباب والعاملين واكتسابهم مهارات وخبرات فنية متخصصة، كما شدد على أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العاملين وضمان استمرارية الأعمال.

الإسراع بتنفيذ المشروع والتشغيل التجريبي

واستمع الوزير والحضور خلال الجولة لعرض توضيحي من المهندس سيد الراوي رئيس ميدور حول موقف تقدم الأعمال في مشروع التوسعات الذي يستهدف زيادة طاقة المصفاة بنسبة 60%، وتضمن العرض الإسراع في تنفيذ المشروع والتشغيل التجريبي لوحداته الإنتاجية تباعاً حتى اكتماله، بتناغم كامل بين فريق عمل المشروع والذي استطاع ربط الوحدات الإنتاجية ذات التقنيات المتقدمة وتنفيذ الإنشاءات سواء في المساحات الفارغة أو المساحات المتضمنة في المصفاة والالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية واستدامة عمل المصفاة.

حضر الجولة الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونائبيه للتخطيط والمشروعات المهندس أيمن عمارة والتكرير والتصنيع الكيميائي محمد على والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أحمد خليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس أحمد سمير مدير المشروعات بالوزارة والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتسويق والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والاستراتيجيات والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبي والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد بركات رئيس شركة إيبروم.