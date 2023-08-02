ينتظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة 2023، تحديد جامعة كفر الشيخ، مصروفات كلية التمريض كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم خلال العام الجامعي الجديد 2023-2024، التي بلغت نحو 900 جنيه ضمن مصروفات العام الجامعي الماضي 2022، وستنطبق على العام الجامعي الجديد.

مصروفات كلية التمريض كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم

أكد مصدر مطلع، في جامعة كفر الشيخ، في تصريحات ل«للوطن»، أن مصروفات كلية التمريض كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم سوف تبلغ بنحو 900 جنيه، مقارنة بدفع الطلاب مصروفات العام الجامعي الماضي 2022-2023، لافتاً أن عدد الطلاب بالكلية لا يتجاوز 320 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى بكلية تمريض جامعة كفر الشيخ، موضحاً أنه يتم قبول الطلاب طبقاً للتنسيق بالعام الجامعي الماضي بنحو 69.5 درجة كحد أدني.

الأوراق المطلوبة للتقديم للعام الجامعي 2023

وأضاف المصدر أن مصروفات كلية التمريض كفر الشيخ والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم بالعام الجامعي الجديد في جامعة كفر الشيخ، قد جاءت كالتالي:

- يقدم الطلاب شهادة الثانوية العامة 2023.

- كما يقدم شهادة ميلاد كمبيوتر ضوئية.

- يحب إحضار عدد من 3- 6 صور شخصية 4x6.

- تسدد المصروفات بالجنية للفرقة الأولى بنحو 900 جنيه.

- تسحب استمارة قبول الكلية.