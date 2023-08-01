تجديد الثقة في رئيس جامعة كفر الشيخ لفترة ثانية

هنأت أسرة جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لتجديد الثقة فيه للمرة الثانية على التوالي من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء.

معلومات عن رئيس جامعة كفر الشيخ

نشأ الدكتور عبد الرازق يوسف عبد العزيز دسوقي، في مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، وتخرج من كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية عام 1988، كما حصل على درجة الماجستير عام 1992، واستكمل درجة الدكتوراه من جامعة الزقازيق عام 1998.

كما عين الدكتور عبدالرازق دسوقي، معيدًا بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، في عام 1988، ثم شغل مدرساً مساعدًا في عام 1992، وترقى مدرسًا بكلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ، في عام 1998، كما ترقي أستاذًا مساعدًا بنفس الجامعة، وفي عام 2004، حصل على درجة الأستاذية، كما حصل في عام 2009، على جائزة الجامعة للنشر العلمي الدولي.

وشغل «عبدالرازق»، منصب وكيل كلية الطب البيطري لشئون التعليم والطلاب بجامعة كفر الشيخ، في شهر فبراير 2011، ثم عين عقب ذلك عميدًا لكلية الطب البيطري في جامعة كفر الشيخ، في شهر ديسمبر عام 2012، ثم تم تعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب منذ منتصف شهر يونيو من عام 2016.

تجديد الثقة في رئيس جامعة كفر الشيخ

كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2019، ولمدة 4 سنوات من تاريخ الأول من أغسطس عام 2019، بتعيينه رئيسا لجامعة كفر الشيخ لفترة رئاسة أولى، ثم تولية فترة رئاسية ثانية مع مطلع الشهر الجاري.