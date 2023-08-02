استقرار سعر الدينار الكويتي في البنوك بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-8-2023 في مختلف البنوك المصرية بنهاية التعاملات، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 100.33 جنيه للبيع، و99.38 جنيه للشراء.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية، حسب آخر تحديث أعلنته البنوك من خلال مواقعها الرسمية قبل قليل.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي، اليوم الأربعاء، 100.33 جنيه للبيع، مقابل 99.38 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الأربعاء، 100.35 جنيه للبيع، مقابل 100.06 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة، اليوم الأربعاء، 100.77 جنيه للبيع، مقابل 100.40 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك إسكندرية، اليوم الأربعاء، 100.79 جنيه للبيع، مقابل 97.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الأربعاء، سجل 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم، 12.19 ريال.