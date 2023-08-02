الدينار الكويتي يتراجع في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 2-8-2023

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 2-8-2023، تراجعا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.26 جنيه للشراء، وسجل 100.70 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها علي الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 100.06 جنيه للشراء، وسجل 100.35 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.26 جنيه للشراء، و100.70 جنيه للبيع وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.38 جنيه للشراء، و100.33 جنيه للبيع بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.30 جنيه للشراء، وسجل 100.86 جنيه للبيع وفقًا لموقع البنك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97 جنيه للشراء، وسجل 100.68 جنيه للبيع وفقًا لبنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 98 جنيه للشراء، وسجل 100.68 جنيه للبيع وفقًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.