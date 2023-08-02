عاجل.. كولر يقرر رحيل 11 لاعبا عن الأهلي

أعلن النادي الأهلي أسماء لاعبيه الراحلين عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب عدم الحاجة الفنية لهم، وفق رؤية السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ورحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كل من حمدي فتحي الذي انتقل في صفقة بيع إلى نادي الوكرة القطري، كما رحل أيمن أشرف بعد انتهاء عقده، ورفض السويسري مارسيل كولر، استمراره داخل الفريق، ورحل أيضا البرازيلي برونو سافيو، بسبب عدم اقتناع المدرب بإمكاناته.

وانتقل شادي حسين وعلي لطفي، في صفقة بيع إلى نادي زد الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، بجانب مصطفى سعد ميسي، الذي رحل إلى زد على سبيل الإعارة.

ورحل أيضا الموزمبيقي لويس ميكيسوني، عن الأهلي، وعاد إلى فريقه السابق سيمبا التنزاني، بشكل نهائي، بعد طلب مارسيل كولر، عدم استمرار اللاعب، عقب انتهاء إعارته مع أبها السعودي.

ورحل أيضا عن الفريق المهاجم الشاب فهد جمعة، بعدما خاض فترة إعارة في سموحة والداخلية، ورفض كولر عودته للفريق.

ورفض المدرب السويسري، عودة سعد سمير مدافع الفريق، بعد انتهاء إعارته مع فريق فيوتشر، إذ منحت الإدارة المدافع حرية الاختيار بين الانتقال إلى ناد آخر، أو الاعتزال وتوفير فرص عمل له داخل النادي الأهلي، تقديرًا لمجهوده داخل النادي طوال السنوات الماضية.

وينطبق نفس الأمر على الثنائي محمد محمود وعمار حمدي، بعد انتهاء إعارتهما من الاتحاد السكندري وسموحة، إذ يتحفظ كولر على عودتهما لعدم الحاجة الفنية لهما.