الرابع على الجمهورية علمي علوم: «فرحت والدتي.. وكنت بسمع مباريات الأهلي أثناء المذاكرة»

حالة من الفرح تعيشها أسرة الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، بمدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية بالبحيرة، عقب حصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، الشعبة العلمية علوم، بمجموع 401 درجة.

فرحة كريم ناصر الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة

وأوضح الرابع على الجمهورية في الثانوية العامة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتوقع أن يكون من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية، لذلك ينوي الالتحاق بكلية الطب، مشيرا أن مثله الأعلى والدته التي تعمل بإدارة التحرير التعليمية، كونها كانت الداعم الأكبر له خلال أيام الدراسة.

الرابع على الجمهورية يوجه الشكر لوالدته

وتابع:«والدتي دعمتني حتى أصبحت من العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة، مشيرا بأن تفوقه لم يكن في المرحلة الثانوية، فقط بل كان في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مضيفا:« كنت باعتمد على المدرسة والكتب الخارجية والقنوات التعليمية ساعدتني كثيرا علشان أتفوق».

وتابع:«كنت بذاكر أول السنة 4 إلى 6 ساعات مع اقتراب أيام الامتحانات كنت بذاكر 7 ساعات يوميا.. كنت بسمع كل مباريات الأهلي أنا من محبي ومشجعي النادي الأهلي»

كان يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تقدم بأصدق التهاني القلبية لكل من الطالب زياد عادل السعيد محمد، مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، الحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية علوم، بمجموع 403 درجة، والطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام، مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الشعبة العلمية علوم بمجموع 401 درجة.

جاء ذلك عقب اعتماد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل نتيجة أوائل الثانوية العامة 2023 وإعلان أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، إذ تصدرت محافظة البحيرة المركز الأول والرابع على مستوى الجمهورية بشعبة علمي علوم.