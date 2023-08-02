أماكن مكاتب التنسيق في الجيزة 2023.. اعرف مواعيد العمل

أنهت مكاتب التنسيق استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023، إذ تفتح أبوابها أمامهم لتسجيل الرغبات بدءا من السبت 5-8-2023 وتستمر لمدة 5 أيام، لذلك يهتم الطلاب بمعرفة أماكن مكاتب التنسيق في الجيزة 2023.

أماكن مكاتب التنسيق في الجيزة

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء وطلاب الثانوية العامة تستعرض «الوطن» أماكن مكاتب التنسيق في الجيزة 2023، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن مكاتب التنسيق فى الجيزة 2023

وجاءت أماكن مكاتب التنسيق في الجيزة 2023 بكليات جامعة القاهرة، كالتالي:

- معامل كلية الهندسة بشارع الجامعة بالقرب من بين السرايات.

- معامل كلية الزراعة شارع الجامعة الجيزة.

- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية شارع الدكتور زويل بالجيزة.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى بتنسيق 2023

وحددت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2023 على النحو التالي:

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر، وعدد الطلاب: 22304.

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، وعدد الطلاب: 15013.

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر، وعدد الطلاب: 74923.

موعد عمل مكاتب التنسيق 2023

يتم إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وتفتح معامل تسجيل الرغبات من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا يوميا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقديم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة 7 مساء آخر يوم للمرحلة.