أماكن مكاتب التنسيق في القاهرة 2023.. يبدأ السبت المقبل

منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بدء أعمال التنسيق لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى، بعد إعلانها بحد أدنى للشعبة العلمية 362 درجة وبنسبة 88.29%، والشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر، بنسبة 83.41% فأكثر، بعدد طلاب مستهدف 15 ألفا و13 طالبا، والشعبة الأدبية 298.5 درجة فأكثر، بنسبة 70.61% فأكثر، ما يجعل الطلاب يبحثون عن أماكن مكاتب التنسيق في القاهرة لتسجيل الرغبات فور بدء أعمال التنسيق.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد بدء أعمال تنسيق المرحلة الأولى، على أن يبدأ يوم السبت المقبل والموافق 5 أغسطس، على أن يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، ونوضح من خلال هذا التقرير أماكن مكاتب التنسيق فى القاهرة 2023، وفق ما حددته الوزارة سابقا، والتي جاءت كالتالي:

أماكن مكاتب التنسيق في القاهرة 2023

وجاءت أماكن مكاتب التنسيق فى القاهرة 2023 في كليات جامعة القاهرة، كالتالي:

1- معامل كلية الهندسة

2- معامل كلية الزراعة

3- معهد الدراسات والبحوث الإحصائية

بينما جاءت أماكن مكاتب التنسيق فى القاهرة 2023 في كليات جامعة عين شمس، كالتالي:

1- كلية البنات بمصر الجديدة

2- كلية الهندسة العباسية

3- معمل كلية الحاسبات داخل الحرم

4- معمل كلية آداب داخل الحرم

5- المدينة الجامعية طلبة بالعباسية

أماكن مكاتب التنسيق في القاهرة

وجاءت أماكن مكاتب التنسيق في القاهرة 2023 في كليات جامعة حلوان، كالتالي:

1- المعمل المركزي حرم الجامعة

2- معمل كلية الهندسة بالمطرية

3- معمل كلية الهندسة بحلوان

4- معمل كلية التربية الرياضية بنين بالهرم

5- معمل كلية الفنون الجميلة بالزمالك

6- معمل كلية التربية الموسيقية الزمالك