لطلاب الثانوية العامة 2020.. أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالمحافظات

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المختلفة بالجامعات الحكومية، استقبال طلاب المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2020 لليوم الثاني على التوالي، لتسجيل رغباتهم، وذلك وسط اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع انتقال العدوى والإصابة بكورونا فيروس "كوفيد 19".

ووجّه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق، الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل.

وشدد المشرف العام على التنسيق أنّه سيتم فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وتستعرض "الوطن" أماكن مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعات للعام الجامعي 2019/2020 وفقًا لموقع التنسيق على النحو التالي:

وقدّمت وزارة التعليم العالي عددًا من القواعد والإجراءات التي يجب أن يأخذها الطالب في الاعتبار قبل تسجيل الرغبات وهي على النحو التالي:

- يكون متاحا قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة، وعليك اختيار رغباتك.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة، لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب إحدى الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له، فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

- حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.