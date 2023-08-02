الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة قبل فتح باب التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لعام 2022 - 2023، في الكليات والمعاهد، أمس الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، مقررة فتح باب التنسيق لتسجيل الرغبات للجامعات والكليات من هذا الرابط، بداية من يوم السبت 5 أغسطس حتى يوم الأربعاء 9 أغسطس في تمام الساعة 7 مساءً، مما جعل الطلاب وأولياء أمورهم في حالة من التساؤل عن الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة.

الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

وقالت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، إنَّ الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة يتمثل في أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح، فهدفها كله هو تقديم مستوى تعليمي يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وبمصروفات تنفق على رحلة الطالب التعليمية في الجامعة، والفائض عنها ينفق على تطوير منظومة البحث العلمي والتعليم العالي ككل، تخضع لإشراف مجلس أمناء مشكل وأعضاء.

الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة

واستكملت المصادر توضيحها، في الفرق بين الجامعات الأهلية والخاصة، لافتة إلى أنَّ الجامعات الخاصة بمصروفات ولها مجلس أمناء، وتخضع لقوانين تنظيم الجامعات الخاصة، ومصروفاتها تكون بحسب العرض والطلب، وللطالب حرية الاختيار، وفقا لمعايير الجودة المقدمة من كل كلية.