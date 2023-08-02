محلل سياسي: البحر الأسود بؤرة صراع بين روسيا والغرب

أكد طالب العواد، المحلل والمراقب السياسي المقيم في العاصمة البريطانية لندن، أن الدول الأوروبية هي أكثر المتضررين من وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك في إطار تعليقه علي تطورات الأوضاع على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

تضرر دول عربية من توقف اتفاق الحبوب

وقال «العواد»، خلال مداخلة هاتفية من لندن، مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الأربعاء، إن البحر الأسود بؤرة صراع بين روسيا والغرب.

واعتبر المحلل السياسي أن أوروبا هي أكثر المتضررين من توقف تصدير الحبوب، بالإضافة إلى بعض البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن الاجتماع الأخير بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقادة الدول الأفريقية، كان بهدف الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن وقف العمل باتفاق تصدير الحبوب.

«العواد»: أوروبا لا يمكنها إعلان الحرب على روسيا

ولفت «العواد» إلى أن الرئيس الروسي وعد الجانب المصري، كما وعد الدول الأفريقية بإرسال شحنات من الحبوب إليها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن أوروبا لا يمكنها إعلان الحرب على روسيا.

وأشار إلى أن ضرب الموانئ في «أوديسا»، هي بالأساس مسألة سياسية، بغض النظر عن الموقف العسكري، موضحاً أن المتضرر الأكبر من وقف تصدير الحبوب هي دول القارة الأوروبية.