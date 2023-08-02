«القاهرة الإخبارية»: بابا الفاتيكان يصل إلى البرتغال للمشاركة في أكبر لقاء كاثوليكي دولي

غادر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، العاصمة الإيطالية روما، متجهًا إلى مدينة «لشبونة» في البرتغال، إذ ينتظره مليون مصلٍ من أكثر من 200 دولة، للمشاركة في أكبر لقاء كاثوليكي دولي بنسخته الـ16، تحت مسمى «الأيام العالمية للشباب»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن«فرانس 24».

وذكرت «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، أنّ طائرة البابا فرنسيس وصلت إلى مطار لشبونة العسكري، وتبدأ زيارة البابا فرنسيس من اليوم، وتستمر حتى الأحد المقبل 6 أغسطس الجاري.

وأضافت أنّ الرئيس البرتغالي «مارسيلو ريبيلو دي سوزا»، سيستقبل البابا فرنسيس لدى وصوله البلاد، كما سيجريان جلسة مباحثات بعد ذلك في قصر بيليم المقر الرئاسي الحالي لرئيس البرتغال أعلى منصب في البرتغال.

وأفادت القناة بأنّه جرى نشر نحو 16 ألف عنصر من الشرطة والخدمات الطبية بالبرتغال بهذه المناسبة، وسيتم إغلاق العديد من الطرق ومحطات المترو، ما يمثل تحديًا لهذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 550 ألف نسمة، التي ترحب بالفعل بالعديد من السياح خلال فترة الصيف.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، البالغ من العمر 86 عامًا، زار أول أمس الإثنين، كنيسة القديسة مريم الكبرى في روما، إذ رفع الصلاة عاهدًا بزيارته إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، بمناسبة الأيام العالمية للشباب ومعه المشاركين من الشباب، إلى السيدة العذراء مريم، كعادته قبل توجه إلى السفر خارج الأراضي الإيطالية.

يذكر أنَّ هذه المشاركة تعد المرة الرابعة التي يترأس فيها البابا فرنسيس هذا الاحتفال العالمي، في «ريو دى جانيرو» عام 2013 و«كراكوفيا» عام 2016 و«بنما» عام 2019.