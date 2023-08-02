«القاهرة الإخبارية»: حفلات فنية وفعاليات رياضية في انتظار جمهور مهرجان العلمين

كشفت سلسبيل سليم مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العلمين، عن آخر كواليس وفعاليات مهرجان العلمين الجديدة «العالم علمين».

الاستمتاع بالفن والجمال

وقالت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من العلمين: «مضى 20 يوماً من الاستمتاع بالفن والجمال والطبيعة داخل مهرجان العلمين الجديدة، بحضور جماهيري كبير من جميع أنحاء الوطن العربي».

وأضافت أن هناك إقبالا جماهيريا كبيرا على مهرجان العلمين، موضحاً أن هناك تواجد لكل الفئات العمرية يستمتعون بهذا الشكل الجمالي الكبير الممتع وبالطبيعة الخلابة وبالبناء الفيروزي الرائعة.

حفلات كبيرة لعدد من مطربي الوطن العربي

وأشارت إلى أن هناك حفلات كبيرة لعدد من مطربي الوطن العربي مثل محمد منير وحميد الشاعري وإليسا ومدحت صالح والموسيقار الكبير عمر خيرت، متابعة: «حفلات فنية لنجوم الوطن العربي وفعاليات رياضية كبرى في انتظار الجماهير».