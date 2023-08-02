القاهرة الإخبارية: أمريكا تستهدف شركتين صينيتين بسبب ممارسات العمل القسري

منعت الولايات المتحدة بعض السلع التي تنتجها شركتان مقرهما الصين، في إطار السعي للقضاء على ممارسات العمل القسري في سلسلة التوريد الأمريكية، ما دفع بكين لإصدار تحذير بفرض إجراءات لحماية حقوق الشركات الصينية.

استهداف شركة كاميل جروب كومباني ليمتد

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان، أمس الثلاثاء، إن إجراءها يستهدف شركتي كاميل جروب كومباني ليمتد، المصنعة للبطاريات، وتشين جوانغ بيوتك جروب ليمتد، التي تصنع التوابل والمستخلصات الطبيعية، وأضافت أن الحظر سيطبق اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت الوزارة أن ذلك الإجراء يسعى إلى تعزيز المحاسبة عن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية ضد أقلية الإيغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في منطقة شينج يانج ذاتية الحكم.

الصين تدين بشدة الحظر لحماية حقوق الشركات

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان اليوم الأربعاء، إن ما يسمى‭‭‭ ‬‬‬بالعمل القسري في شينج يانج ما هو إلا كذبة عمرها قرن مضى لفقتها قوات معادية للصين لتشويه سمعتها، وأن الصين تدين بشدة الحظر وستتخذ إجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها، دون الخوض في تفاصيل.