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وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

كتب:

عمرو حسني
06:54 م | الأربعاء 02 أغسطس 2023
وزير الخارجية

وزير الخارجية

تلقى قبل قليل وزيرالخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين في ظل العلاقات القوية بين القاهرة وواشنطن.

تعزيز العلاقات الثنائية

وذكرت فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتصال تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

زيارة قريبة لمصر

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن مصر يناير الماضي لبحث العلاقات بين البلدين، وكتب حينها في تغريدة على «تويتر»: «الشعب المصري رائع من نواح كثيرة، بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة، أنا ممتن للترحيب الحار بأم الدنيا وأتطلع إلى زيارتي القادمة».

تهنئة بمناسبة ثورة 23 يوليو

ومؤخرا، هنأ وزير الخارجية الأمريكي في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو، قائلا: «نهنئ أم الدنيا بمناسبة عيدها الوطني».

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