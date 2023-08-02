وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي

تلقى قبل قليل وزيرالخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكين في ظل العلاقات القوية بين القاهرة وواشنطن.

تعزيز العلاقات الثنائية

وذكرت فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية، مساء اليوم الأربعاء، أن الاتصال تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

زيارة قريبة لمصر

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن مصر يناير الماضي لبحث العلاقات بين البلدين، وكتب حينها في تغريدة على «تويتر»: «الشعب المصري رائع من نواح كثيرة، بما في ذلك تقاليدهم في الضيافة الهائلة، أنا ممتن للترحيب الحار بأم الدنيا وأتطلع إلى زيارتي القادمة».

تهنئة بمناسبة ثورة 23 يوليو

ومؤخرا، هنأ وزير الخارجية الأمريكي في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بمناسبة ثورة 23 يوليو، قائلا: «نهنئ أم الدنيا بمناسبة عيدها الوطني».