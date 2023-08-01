تامر حسني يعلن عرض فيلم تاج في أمريكا بعد نجاحه

نجاح كبير حققه الفنان تامر حسني من خلال فيلمه «تاج» بجميع دور العرض، ومن المقرر عرضه في أمريكا وكندا.

تامر حسني يعلن عرض فيلم تاج في أمريكا

وأعلن الفنان تامر حسني عن عرض الفيلم حاليا في أمريكا، بعد النجاح الكبير الذي حققه بدور العرض، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ كتب قائلا: «فيلم تاج يُعرض حاليا في أمريكا وكندا، وشكرا للي راحوا الفيلم».

وكنوع من أنواع الدعاية الخاصة بالفيلم، يتواجد شاب يرتدي ملابس «تاج» الـ سوبر هيرو أمام السينمات، من أجل الحصول على صور تذكارية مع الجمهور، وعلق تامرحسني قائلا: «الشاب الجميل اللي عامل تاج، بجد عامله صح أوي واللبس الأصلي كمان يا جامد».

قصة فيلم تاج

يجسد الفنان تامر حسني من خلال فيلم تاج شخصية سوبر هيرو، والتي ينقذ البشر من الشر الموجود، والحوادث التي تحدث، لكن المفأجاة أن شقيق «تاج» يظهر، وهو الوجه الآخر والشرير منه، ويحاول أن يدمر ويفسد، لكن «تاج» يحاول أن يحجم مما يفعله شقيقه.