منح دراسية في أمريكا بالمجان يمكن للطلاب الثانوية العامة التقديم عليها

بعد إعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات مصر، يبدأ الطلاب في البحث عن منح دراسية في أمريكا بسبب تعليمها العالمي والمرموق.

منح دراسية في أمريكا

وفي التقرير التالي، تستعرض «الوطن»، أهم منح دراسية في أمريكا مجاناً أو ممولة جزئياً والتي يمكن للشباب الاستفادة منها للحصول علي فرصة تعليمية بتكاليف أقل، وذلك ضمن موضوعاتها الخدمية التي تقدمها البوابة يومياً، بحسب ما ذكرته شبكة «scholars4dev»، و«humphreyfellowship».

أفضل وأشهر برامج منح دراسية في أمريكا، وتأتي كالاتي:-

- منح الجامعة الأمريكية American University Scholarships

تُقدّم الجامعة الأمريكية عددًا من المنح الدراسية الممولة جزئيًا للطلبة ذوي التحصيل الأكاديمي العالي الذين يهدفون إلى الالتحاق بالجامعة، وتتراوح قيمة هذه المنح بين 6 آلاف دولار و25 ألف دولار، ويمكن تجديدها بناءً على مدى التزام الطلاب.

- منح جامعة كونكورديا Concordia College Scholarships

توفّر جامعة كونكورديا مجموعة من المنح الجزئية التي تدعم الطلاب الدوليين، ويتم توزيع هذه المنح بناءً على معايير التحصيل الأكاديمي والحاجة المادية، ويمكن أن تصل قيمة هذه المنح إلى 25 ألف دولار سنوياً.

- منح جامعة أوريجون Oregon University Scholarships

تُقدّم جامعة أوريجون سنويًا أكثر من مليون دولار كمساعدات مالية ومنح دراسية للطلاب الدوليين من جميع أنحاء العالم، ويشمل برنامج ICSP الذي يعد واحدًا من أهم المنح المقدمة من الجامعة، حوالي 30-40 منحة تنافسية سنويًا، تتراوح قيمتها بين 7500 دولار و30 ألف دولار، والتي تغطي تكاليف دراسة الطلاب في الجامعة.

- منح كليّة آمهيرست Amherst College Scholarships

تُوفّر كلية آمهيرست في الولايات المتحدة مجموعة من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، وذلك بناءً على حاجتهم المالية، وبمجرّد تقديم طلب الالتحاق بالكلية، يتم تقييم مدى حاجتك المالية وتقديرها، ويتم تقديم مساعدات مالية تتضمن فرص عمل لتغطية رسوم الدراسة، أو منح دراسية لتغطية تكاليف الدراسة في الكلية.

- منح كلية بيريا Berea College Scholarships

يتميّز برنامج دعم الطلاب الدوليين في كلية بيريا في الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي بنسبة 100% للطلاب الجدد في السنة الدراسية الأولى، وذلك من خلال تغطية تكاليف الدراسة والسكن وباقي رسوم الجامعة، وفي السنوات الدراسية اللاحقة، يُطلب من الطلاب توفير مبلغ 1000 دولار أمريكي لمساعدتهم في تغطية تكاليف الدراسة، وتوفّر الكلية وظائف صيفية للطلاب لتمكينهم من تحقيق هذا الهدف.