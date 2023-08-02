أسرع طريقة لتجديد رخصة السيارة من المنزل

يتعرض الكثير من قائدي السيارات لانتهاء رخصة السيارة مما يتسبب في توقيع مخالفات مالية عليهم من قبل إدارة المرور، لذا بيحث العديد من المواطنين وخاصة قائدي السيارات لمعرفة أسرع طريقة لاستخراج رخصة السيارة عبر الإنترنت دون النزول إلى إدارات المرور، مما يوفر لهم الوقت والجهد.

كيفية تجديد رخصة السيارة أون لاين

في السطور التالية توضح «الوطن» خطوات تجديد رخصة السيارة إلكترونيًا:

1ـ تتمثل الخطوة الأولي في الدخول علي بوابة المرور الإلكترونية، من هنا.

2- قم باختيار تسجيل مستخدم جديد.

3- أدخل البيانات الأساسية المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني، والتي تتمثل في:

- الاسم من واقع بطاقة الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني «يجب أن يكون مفعلا».

- كلمة المرور، ثم تأكيدها.

- العنوان، والوظيفة، والجنسية.

- رقم المحمول، والرقم القومي.

- المقطع الأول لاسم الأم.

- رقم المصنع.

- المحافظة.

- أدخل رمز التحقق.

4- اضغط على «سجل الآن».

5- اختر «تجديد رخصة السيارة».

قبل أن تقوم بهذه الخطوات عليك بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة، ويجب معرفة أنه لا يجوز توصيل رخصة السيارة أون لاين، في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني​​​.