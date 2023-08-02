برلماني: قانون المرور ينظم التراخيص ولا يوجد قانون مستقل للدراجات

أكد النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب، أنّ قانون المرور وتعديلاته نص على ترخيص الدرجات النارية ذات العجلتين والثلاث عجلات والتوك توك، لكنه لم يتضمن الدرجات العادية أو الهوائية «العجل».

«الصعيدي»: لم يصل البرلمان قانون لترخيص العجل

وقال عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ البرلمان لم يتلق أي قوانين لترخيص الدرجات بشكل مستقل، لافتا إلى أنّ قانون المرور بتعديلاته نص على شروط ورسوم استخراج أو تجديد رخصة قيادة دراجة نارية أو موتوسيكل.

شروط محددة لترخيص الدرجات النارية

واشترط القانون استخراج رخصة دراجة نارية، لمن لا يقل سنه عن 18 عاما، على أن يكون المتقدم لائقا صحيا لقيادة الموتوسيكل، ولا يعاني من ضعف في النظر أو أي إعاقة أخري، بعد خضوعه للكشف الطبي وتقديم الشهادات المطلوبة، وأن يكون حاصلا على شهادة دراسية أو محو الأمية على الأقل، وألا يكون صادر ضده حكما جنائيا أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ قانون المرور هو المنظم للتراخيص، وبالتالي لا يمكن عمل قانون جديد ولكن يكون ضمن القانون، أي أنه في حالة ترخيص أي وسيلة انتقال، يكون من خلال إدخال تعديلات على قانون المرور.

الدرجات الهوائية لا يطبق عليها قانون المرور

وأشار إلى أنّ الدرجات العادية أو الهوائية ليست ذات محرك، ولا يطبق عليها قانون المرور، مؤكدا أن تدول بعض المواقع الاخبارية أو التواصل الاجتماعي وجود قانون للدرجات الهوائية «العجل»، تأتي ضمن الموجات التي تزايدت للبحث عن «تريند» في ظل الهوس الذي أصاب البعض على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «فيسبوك»، وأنه لابد من محاسبة هؤلاء وعدم السماح بنشر البلبلة، مع ضرورة عدم الانسياق خلف تلك الشائعات.