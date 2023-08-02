أسعار ومواصفات السيارة «بيجو 408» الجديدة 2024.. تصميم رياضي بتجهيزات مميزة

طرحت مجموعة «مانسكو» للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، سيارتها الجديدة «بيجو 408» لأول مرة في مصر ضمن فئة جديدة وهي «الفاست باك»، والتي تُعد مزيجاً بين سيارات الكروس أوفر والكوبيه.

تم طرح السيارة «بيجو 408» الجديدة لأول مرة في السوق المصري، في احتفالية أقامتها وكالة بيجو المحلية في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من قيادات بيجو والإعلام والصحفيين، لعرض أبرز التقنيات الجديدة التي تتوفر في السيارة.

التصميم الخارجي للسيارة «بيجو 408»

جاءت السيارة بتصميم أنيق مع لمسات عديدة باللون الأسود، لإبراز الجانب الرياضي منها، مع وجود مصابيح أمامية بتقنية (LED) بتصميم فريد تتمتع به سيارات بيجو عن غيرها، وهي مخالب الأسد، كما يوجد على السيارة شعار بيجو الجديد في الأمام والخلف وعلى الجانبين، كما يتضمن التصميم الخارجي للسيارة عدداً من المكونات، وتشمل مرايات جانبية كهربائية، سبويلر خلفي، أبواب بها نظام الدخول بدون مفتاح بالبصمة، جنوط 18 بوصة بلونين.

تجهيزات داخلية لراحة أكثر

تتمتع «بيجو 408» الجديدة كلياً لعام 2024 بتجهيزات عديدة في الداخل، لتوفر راحة أكبر للركاب، حيث تتوفر في السوق المصرية بالتجهيزات التالية:

- 5 مقاعد من الجلد.

- تحكم كهربائي في المقاعد الأمامية.

- شاشة عدادات كبيرة بقياس 10 بوصة تقريباً.

- شاشة ترفيهية بقياس 10 بوصة.

- آبل كاربلاي وأندرويد أوتو مع بلوتوث.

- نظام صوتي مكون من 10 سماعات.

- تكييف هواء أوتوماتيك ثنائي المناطق.

- شاحن لا سلكي.

سعة وقوة محرك السيارة «بيجو 408»

تتوفر «بيجو 408» موديل 2024 في السوق المصرية بمحرك تيربو سعة 1.6 سي سي، يولد قوة 215 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 300 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، يصل القوة إلى العجلات الأمامية.

أسعار السيارة «بيجو 408» 2024

تتوفر السيارة «بيجو 408» في السوق المحلية بفئيتن وأسعارها كالآتي:

- الفئة الأولى بسعر مليون و560 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر مليون و780 ألف جنيه.