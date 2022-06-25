سعر ومواصفات سيارة بيجو 408 موديل 2023 في مصر

سوق السيارات يشهد كل يوم جديدا سواء فى أسعار السيارات أو المواصفات الخاصة بالسيارات، وهو التنافس بين مصنعي السيارات لتقديم الأفضل لراغبي شراء السيارات الحديثة.

وأعلنت شركة بيجو الفرنسية عن سعر ومواصفات سيارة بيجو 408 موديل 2023 الجديدة في مصر، وهي السيارة بيجو 408 موديل 2023 الكروس أوفر كوبيه الجديدة فى سوق السايرات المحلي وتعتبر السيارة بيجو ضمن فئات السيارات العائلية وسعر السيارة فى مصر ما يقرب من 590 ألف جنيه.

أسعار السيارات الجديدة

وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن السيارة بيجو 408 موديل 2023 الجديدة هي منافس للسيارة رينو أركانا وسيتروين وسكودا أوكتافيا وفورد فوكس.

وأضاف عضو رابطة تجار السيارات أن موديلات عام 223 من السيارات ستشهد تصميمات ومواصفات كثيرة وعالمية وحديثه لجذب أكبر عدد من راغبي شراء السايرات الحديثة .

مواصفات بيجو 408

وقالت شركة بيجو الفرنسية إن سيارة بيجو 408 موديل 2023 الجديدة في مصر تتوفر بـ3 فئات، اثنان منها عبارة عن محركات هجينة متصلة بمحرك كهربائي سعة 1600 سي سي، الأول ينتج قوة 182 حصاناً، والثاني ينتج قوة 228 حصانا، يقترنان بناقل حركة أوتوماتيك ثماني السرعات، بينما جاء المحرك الثالث للسيارة بيجو 408 بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعته 1200 سي سي، يستطيع إنتاج قوة 130 حصانا، ويحصل على نفس سرعات الاختيارات السابقة.

ومن ضمن مواصفات السيارة بيجو 408 موديل 2023 ، يبلغ طولها 4690 ملم وارتفاعها 1480 ملم، واستغرق الطراز النهائي 7 سنوات فى التصنيع لأنه كان يعتبر نموذجا جديدا تماما وتتوفر السيارة بواجهة خلفية رياضية، وواجهة جريئة مع تصميم نوافذ مختلف في الباب الخلفي، وتصميم خلفي مربع الشكل وألواح هيكل بخطوط أكثر حزما بالاضافة الى التصميم الداخلي لسيارة بيجو 408 موديل 2023 أكثر أناقة، حيت تتوافر بلوحة عدادات i-Cockpit التجارية الخاصة بالشركة، والتي تتكون من عجلة قيادة صغيرة، وشاشة عرض رقمية مثبتة فوقها، مع شاشة لمس مركزية مقاس 10 بوصات مائلة قليلاً نحو السائق لتسهيل وصوله إليها.