إحياء الذكرى السابعة لوفاة أحمد زويل من أمام تمثاله في كفر الشيخ

أحيت محافظة كفر الشيخ الذكرى السابعة لرحيل العالم أحمد زويل، من أمام تمثاله في غرب مدينة كفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن «زويل» رمز علمي كبير حصل على جائزة نوبل، وستظل أعماله خالدة وشاهدة على إنجازاته غير المسبوقة عالميا، مؤكداً أن ابتكار زويل أثارت إعجاب العالم وأدخل المجتمع العلمي في زمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تُدركه.

جوائز عالمية للعالم أحمد زويل

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن «زويل» حصل على 100 جائزة عالمية، وستظل جائزة نوبل هي الأشهر، كما حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى، وقلادة النيل العظمى وهي أرفع وسام مصري اعترافاً من الدولة المصرية بابن من أبنائها الذي لطالما افتخرت به في حياته وبعد رحيله.

ثورة علمية لم تتوقعها البشرية

وأضاف محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن ما قدمه «زويل»، للبشرية سيعيش أبد الدهر، فإنجازاته أكثر من أن تحصى، وجهوده العلمية قطعت شوطاً كبيراً فى طريق التقدم العلمي، وقد منح البشرية باختراعه فرصاً عظيمةً من أجل اكتشاف العلم.

وتحل اليوم ذكرى وفاة العالم الجليل أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل، فقد ولد في 26 فبراير 1946، وانتقل من دمنهور لكفر الشيخ مع أسرته وليدا، وتلقى مراحل تعليمه بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وتخرج أحمد زويل في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1967، وعمل معيدا بالكلية في قسم الكيمياء، وحصل على ماجستير في علم الضوء.