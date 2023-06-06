بدائل الثانوية العامة 2023.. مدرسة أحمد زويل الفندقية بالإسكندرية

يبحث الحاصلون على الشهادة الإعدادية لعام 2023 عن بدائل الثانوية العامة هذا العام لضمان الحصول على وظيفة طبقاً لمتطلبات سوق العمل، ومن بين هذه البدائل مدرسة الدكتور أحمد زويل للشئون الفندقية والخدمات السياحية بإدارة غرب التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية والتى يدرس فيها الطالب لمدة ثلاث سنوات نظريا وعمليا مع التدريب على الأعمال الفندقية والسياحية.

نواكب متطلبات سوق العمل

وقال، اليوم، الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية لـ«الوطن» إن مديرية التربية والتعليم حريصة كل الحرص على مستقبل أولادنا طلبة المدارس فى مختلف المراحل التعليمية، وتعمل إدارة التعليم الفنى والتعليم المزدوج على توفير بدائل الثانوية العامة بما يناسب سوق العمل وحسب متطلباتة ليضمن الطالب وظيفة مناسبة بعد تخرجه من هذة المدارس التى تحرص على تدريبه وإكسابه خبرات عملية وعلمية تساعدة في حياتة العملية بعد التخرج، كما تتيح له الفرصة للالتحاق بإحدى الكليات إن كانت لدية الرغبة في الحصول على مؤهل عال.

معايير وشروط القبول

وأضافت أمل حسان مدير عام التعليم الفنى بمديرية تعليم الإسكندرية ل «الوطن» أن مدرسة الدكتور أحمد زويل للشئون الفندقية والخدمات السياحية هى أحد بدائل الثانوية العامة في محافظة الإسكندرية وتقبل حاملى الشهادة الإعدادية.

شروق القبول وعناصر التقييم في المدرسة الفندقية والسياحة

وأوضحت أن هناك مجموعة من الشروط والمعاير الواجب توافرها في الطلاب المتقدمين للمدرسة منها عناصر التقييم هي كالتالي:

- حسن الخلق وحسن المظهر.

- الطول والوزن مناسب.

- لا يتصف بقصر القامة.

- الخلو من العيوب الخلقية والتشوهات.

ـ الخلو من الأمراض التي يمكن أن تعوق دراسته أو عمله بمجال العمل الفندقي والسياحي.

- حسن التحدث والخلو من عيوب النطق.

- سلامة النظر والخلو من عيوب الإبصار التي تعوق دراسته أو عملة.

- التمتع باللياقة البدنية.

- القدرة على التعامل مع الآخرين وحسن التصرف في المواقف المختلفة والثبات الانفعالي.

– إجادة اللغة العربية من قراءة وكتابة وتحدث.

– الإلمام بمبادئ اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة وتحدث.

– الإلمام بالثقافة العامة لمجال السياحة والفنادق من حيث أهمية السياحة و أهم مجالات العمل بها.

– إستيفاء شروط التقدم المعلنة بالمدرسة.

– اجتياز الطالب للمقابلة الشخصية كشرط أساسي لقبول الطالب أو الطالبة.