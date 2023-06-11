الطالبة منة الله عماد: وزير التعليم أبلغني بقبولي في مدرسة أحمد زويل للمتفوقين

أبلغ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الطالبة منة الله عماد، الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ، والحاصلة على مجموع 279.5 درجة من 280، قبولها في مدرسة أحمد زويل «ستيم» للمتفوقين بمحافظة كفر الشيخ، عبر اتصال هاتفي، حسب حديث الطالبة لـ«الوطن».

الرئيس السيسي يعطي توجيهات بتبني تفوق منة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى توجيهات للأكاديمية الوطنية، ومؤسسة «حياة كريمة» بتبني الطالبة، وتوفير جميع السبل العلمية، والرعاية لها خلال مشوارها العلمي.

فرحة وسعادة غامرة في منزل منة الله عماد

بينما أعربت الطالبة «منة الله» في تصريح لـ«الوطن»، عن بالغ سعادتها باتصال وزير التربية والتعليم بها، وأخبرها بالتحاقها بمدرسة «STEM» للمتفوقين، في مدينة كفر الشيخ، لتشير إلى أن كل هذا لم يتحقق إلا بتوجيهات الرئيس السيسي ورعايته لها حفظة الله من كل سوء.

وحصلت الطالبة منة الله عماد، على المركز الأول مكرر بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، بعد حصولها على مجموع 279.5 درجة من 280 درجة رغم ظروفها المادية، ما جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي توجيهاته للأكاديمية الوطنية، ومؤسسة حياة كريمة لتبني مشوارها العلمي.