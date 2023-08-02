كيف يمكنك فتح حساب مجاني في البنك الأهلي بمناسبة اليوم العالمي للشباب؟

أعلن البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية عن إتاحة الفرصة لفتح حساب أو محفظة إلكترونية أو الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف ودون حد أدنى، فضلا عن إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات والنشاط الاقتصادي مجانا، وذلك في إطار مبادرات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب.

وأوضح البنك الأهلي المصري في إعلانه تفاصيل فتح الحسابات مجانا أو المحفظة الإلكترونية أو الحصول على بطاقة ميزة مجانا، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير مميزات الحسابات وبطاقة ميزة وكيفية الاشتراك بها والمستندات المطلوبة، وفق الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

1- بطاقة ميزة المدفوعة مقدما

تتميز بطاقة ميزة المدفوعة بالتالي:

- هي أول بطاقة دفع إلكتروني وطنية، وتعد أحد الأدوات الرئيسية للسداد الإلكتروني لمدفوعات المواطن سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليا.

- مناسبة للاحتياجات اليومية، إذ أنها تمكن العميل من استقبال و صرف الحوالات بالجنيه المصري على مدار 24 ساعة، دون الحاجة للتوجه لأي من فروع البنك

- تتيح الفرصة للاستفادة من المعاملات اللاتلامسية للحفاظ علي سلامة العميل.

- تتيح فرصة سداد المدفوعات الحكومية.

- توفر بطاقة ميزة حرية السحب النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة بالبنك الأهلي المصري أو من خلال ماكينات البنوك الأخرى داخل مصر التي تحمل علامة 123.

- تتيح البطاقة الحصول على المشتريات من خلال التجار، ويتيح للعميل قبول البطاقة لدى شبكة واسعة من التجار المتاح لديهم نقاط البيع الإلكترونية و التي تمكنه من شراء السلع و الحصول على الخدمات من خلال البطاقة.

ويمكن للراغبين في الحصول على بطاقة ميزة التوجه لأقرب فرع من فروع البنك، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي فقط.

2- حساب الشمول المالي

ويتيح البنك الأهلي المصري فرصة فتح حساب الشمول المالي لفئات محددة، وهم شريحة الشركات والمنشئات متناهية الصغر والتي لا يتوافر لديها كافة المستندات، ويتم فتح الحساب لهذه الشريحة من خلال استيفاء، الآتي

- صورة من الرقم القومي.

- بالإضافة إلى المستندات المتاحة لدى العميل مثل سجل تجاري أو بطاقة ضريبة للنشاط إن وجد.

- عقد إيجار أو ملكية للمكان.

- طلب فواتير شراء أو بيع تدل على وجود نشاط.

مميزات حساب الشمول المالي

- الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- لا يوجد حد أدني لفتح الحسابات.

- يتم اعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية.

- رسوم كشف الحساب السنوي 200 جم ويتم خصم 50 جنيه ربع سنويا.

- يحصل صاحب الحساب علي بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا للتعامل علي حسابه محليا داخل مصر في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي واجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

- قبول التحويلات الداخلية والخارجية من البنوك المحلية فقط.

- إمكانية استخراج دفتر شيكات لشريحة حسابات الشركات.

- إمكانية التعاقد مع البنك في التحصيل الإلكتروني QR Code & MPOS POS- ECOM واضافة الحصيلة علي هذا الحساب.

إمكانية استفادة أصحاب هذه الحسابات من باقي خدمات ومنتجات البنك المختلفة كالقروض الشخصية والمعاملات الرقمية في ضوء الشروط المعلنة لكل منتج.

3- حساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي

ويتيح البنك لبعض الفئات فرصة فتح حساب الشمول المالي، وهم شريحة أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التي لا يتوافر لديها أي مستندات أو مقر او أي وسيلة للتحقق مثل حرفي، كهربائي، سباك، نجار، ويتم فتح الحساب لهذه الشريحة من خلال استيفاء صورة من الرقم القومي فقط.

مميزات حساب الشمول المالي للنشاط الاقتصادي

- الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات.

- لا يوجد حد أدني لفتح الحسابات.

- يتم اعفاء الحسابات من المصاريف الإدارية.

- رسوم كشف الحساب السنوي تكون 100 جنيه، يتم خصم 25 جنيع ربع سنويا.

- يحصل صاحب الحساب علي بطاقة خصم مباشر للشركات مجانا للتعامل علي حسابه محليا داخل مصر في السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الألي واجراء معاملات سداد المدفوعات وبصفة خاصة الحكومية.

- قبول التحويلات الداخلية والخارجية من البنوك المحلية فقط.

- إمكانية التعاقد مع البنك في التحصيل الإلكتروني QR Code & MPOS POS- ECOM واضافة الحصيلة علي هذا الحساب.

- إمكانية استفادة أصحاب هذه الحسابات من باقي خدمات ومنتجات البنك المختلفة كالقروض الشخصية والمعاملات الرقمية في ضوء الشروط المعلنة لكل منتج.