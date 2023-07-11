تفاصيل أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي المصري.. عائد يصرف شهريًا

يوفر البنك الأهلي المصري، أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية، من بينهم شهادة الادخار البلاتينية ذات العائد المتدرج ومدتها 3 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد لشهر يوليو 2023، من البنك الأهلي المصري تعتبر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الأعلى عائدًا في البنك بالنسبة لشهادات الادخار، إذ أن الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي

وسعر العائد للسنة الأولى 22%، والسنة الثانية 18%، والسنة الثالثة 16%، ويصرف العائد شهريًا طوال مدة الشهادة.

ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويتيح البنك الأهلي المصري الاقتراض بضمان هذه الشهادة، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

تفاصيل استرداد الشهادة من البنك الأهلي

ولا يمكن استرداد الشهادة قبل مرور 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، فيما يمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط المعلنة، فيما تسترد الشهادة نهاية المدة بكامل قيمتها الأسمية، بحسب البنك الأهلي المصري.