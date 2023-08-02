كيف تحصل على قرض شخصي بقيمة 3 ملايين جنيه من البنك الأهلي المصري؟

تحرص البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، على توفير مجموعة منوعة من المنتجات والأوعية الإدخارية للعملاء، وتأتي القروض من بين المنتجات البنكية التي تستحوذ على النسبة الأكبر من اهتمام المواطنين والعملاء، والقروض الشخصية هي أكثر أنواع القروض التي يلجأ إليها غالبية المواطنين.

ويتيح البنك الأهلي المصري القرض الشخصي، بفترة سداد تصل إلى 12 سنة، وتمويل بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه، للعاملين بالهيئات الحكومية وهيئات القطاع العام والأعمال العام، وتأتي شروط الحصول على القرض كالتالي:

شروط الحصول على القرض الشخصي من البنك الأهلي:

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة في نهاية التمويل.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 500 جنيه في حالة تحويل الراتب.

- الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه في حالة عدم تحويل الراتب.

- خطاب معتمد من جهة العمل موضحاً به الدخل الشهرى وتاريخ التعيين.

- تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

مميزات القرض الشخصي من البنك الأهلي:

- قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة، و2.5 مليون جنيه بضمان تحويل المرتب.

- فترة سداد القرض الشخصي: تصل إلى 12 سنة.

- الفائدة على القرض: بداية من 21.25% متناقصة سنويًا.

- بتحويل وبدون تحويل للراتب.