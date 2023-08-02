«التموين» تتعاقد على 360 ألف طن قمح.. والمخزون يكفي 6 أشهر

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على 360 ألف طن قمح مستورد، وذلك بالممارسة رقم 3 لعام 2023 - 2024 التي تمت بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين بالعاصمة الإدارية.

المخزون الاستراتيجي من القمح

وقالت وزارة التموين، في بيان لها، إن التعاقدات التي تتم تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على المخزون الاستراتيجي للبلاد من السلع الاستراتيجية وخاصة القمح لا يقل عن 6 أشهر، موضحة أن التعاقدات تعمل على المحافظة على مخزون القمح لمدة 6 أشهر.

انتهاء موسم توريد القمح في 6 محافظات

وأقر الدكتور علي المصيلحي، انتهاء موسم توريد القمح اليوم الأربعاء، باستثناء بعض المواقع في 6 محافظات كالتالي:

1- محافظة الشرقية:

صومعة أبو حماد - شونة منيا القمح الجديدة- شون مطاحن شرق الدلتا- شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة.

2- محافظة كفر الشيخ:

- شونة مطحن كفر الشيخ.

3- محافظة الإسماعيلية:

- صومعة القنطرة شرق.

4- محافظة أسيوط:

- صومعة أسيوط عرب العوامر- شون القوصية وأبو تيج ونزلة عبد اللاه.

5- محافظة أسوان:

- شونة صومعة المفالسة - شونة كوم أمبو.

6- محافظة الوادي الجديد:

- صومعة الخارجة - شونة الفرافرة.