«التموين»: انتهاء موسم توريد القمح.. واستمرار استقبال المحصول في 6 محافظات

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غلق المواقع التخزينية للقمح التابعة للجهات المسوقة الرئيسية؛ اعتبارا من نهاية عمل اليوم الأربعاء على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد بداية من الغد.

انخفاض توريد القمح

وقال وزير التموين، في قرار، إنه نظرا لتدني الكميات الموردة والمفروزة اليومية من الأقماح المحلية لموسم 2023، يتم غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة اعتبار من اليوم الأربعاء، على أن يستمر التوريد في 6 محافظات فقط كالتالي:

1- محافظة الشرقية

صومعة أبو حماد - شونة منيا القمح الجديدة- شون مطاحن شرق الدلتا- شونة الضحى والعمدة مطاحن جنوب القاهرة.

2- محافظة كفر الشيخ:

- شونة مطحن كفر الشيخ.

3- محافظة الإسماعيلية:

- صومعة القنطرة شرق.

4- محافظة أسيوط:

- صومعة أسيوط عرب العوامر- شون القوصية وأبو تيج ونزلة عبد اللاه.

5- محافظة أسوان:

- شونة صومعة المفالسة - شونة كوم أمبو.

6- محافظة الوادي الجديد:

- صومعة الخارجة - شونة الفرافرة.

كما أضاف قرار وزير التموين، بأن يتم سحب واستخدام الأقماح المحلية 2023 للطحن بنسب الخلط المحددة من قبل اللجنة الرئيسية لبرامج القمح التمويني تحت إشراف اللجان المشكلة للصرف طبقا للضوابط المنظومة لتداول الأقماح، على أن تكون الأولوية في سحب الأقماح المحلية من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة.