تموين المنوفية: توريد 96% من القمح المستهدف و3 مراكز تستقبل المحصول

كشف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، وصول نسبة توريد القمح قي المحافظة إلي 96% من المستهدف جمعه هذا العام، من المزراعين والتجار على مستوى جميع الشون والصوامع بالمحافظة، مؤكداً أنها نسبة جيدة خاصة مع عدم وجود إلزام للمزراعين بتوريد القمح، وسط تسهيل مهمة الموردين وتقديم كل الدعم لهم حلال موسم التوريد الذي ينتهي منتصف الشهر المقبل.

استمرار توريد القمح في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عمليات توريد القمح في المحافظة مستمرة، ويمكن للمزارع أو التاجر تسليم القمح إلى ثلاثة مناطق بعد تقليص عدد الصوامع على مستوى المحافظة في السادات وتلا ومنوف، بحيث يختار المزارع أقرب مكان للتوريد تسهيلا عليه، مؤكدا أن محافظ المنوفية كان قد التقي سابقا بالتجار لحل مشاكلهم بشكل نهائي، وهو ما ساهم في نجاح موسم التوريد.

انخفاض الإقبال في آخر فترة توريد القمح

وأشار إلى أن الإقبال أصبح قليلا في هذه الفترة مع قرب نهاية موسم توريد القمح في محافظة المنوفية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، برفع قيمة أردب القمح، ساهم في زيادة نسب معدلات التوريد في كل المحافظات، كما أن المورد يحصل على القيمة المالية في غضون 48 ساعة فقط وهو أمر جيد للمزراعين والتجار، فصلا عن الحصول على حوافز إضافية مثل النخالة.