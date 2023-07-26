«الزراعة» تواصل متابعة تجهيز تقاوي القمح في محطات الإعداد

تفقد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، يرافقه الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، والدكتور أحمد عضام رئيس الادارة المركزية، لفحص واعتماد التقاوي في محطات الإعداد والغربلة في جنوب التحرير ومحطة النوبارية، للوقوف على المعوقات التي تواجه العمل في مختلف القطاعات.

خطة تجهيز التقاوي لمختلف المحاصيل الشتوية

وشملت الجولة الوقوف على خطة المحطة لهذا الموسم في تجهيز التقاوي المعتمدة لمختلف المحاصيل الشتوية، وأهمها تقاوي القمح، وكذلك الكميات المستلمة هذا الموسم، والتي تضاعفت عن العام الماضي، وفقا للاستراتيحية لزيادة نسبة التغطية والوصول هذا العام إلى 100% لكل المساحات المستهدف زراعتها بمحصول القمح.

متابعة صوامع التخزين

كما تم تفقد أعمال صوامع التخزين، والتي تعمل لأول مرة في تاريخها منذ عام 1992، في ظل رفع كفاءة الأصول غير المستغلة والاستفادة منها، مما كان لها أثر فعال في استيعاب الكميات والحفاظ عليها في ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة.

كما تم الوقوف على إتمام إجراءات إعداد التقاوى بداية من التبخير للتقاوي الخام والتقاوي المعدة، وأيضا معدلات إضافة المطهرات الفطرية والتأكد من أوزان العبوات وعمليات التبخير.

وفي محطة غربلة النوبارية، تفقد «سليمان» أعمال الأعداد والغربلة والاستلام، لتقاوي محاصيل القمح، والفول البلدي، والشعير، كما تم الوقوف على جميع مراحل الإعداد بداية من الغربلة حتى تجهيز العبوات المعبأة بتقاوى القمح من مختلف الأصناف المنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، فضلا عن مراجعة كميات تقاوى بذرة القطن المتخلفة هذا العام.

ونقل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية تحيات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جميع العاملين بمحطات الإعداد، وحثهم على مزيد من العطاء المتميز، لافتا إلى أن هذه المرحلة تحتاج إلى الرجال المخلصين الأوفياء.