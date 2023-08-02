ندوة عن تأثير التحول الرقمي على قرى «حياة كريمة» في كفر الشيخ

استضاف مركز شباب برمبال بمطوبس، في محافظة كفر الشيخ، ندوة عن «التحول الرقمي وفوائده على المجتمع»، نظمتها مبادرة «حياة كريمة»، وذلك بمشاركة 25 شابا وفتاة من أعضاء مركز الشباب، اليوم الأربعاء.

بناء مصر الرقمية

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن الجمهورية الجديدة تسعي إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًا في كافة نواحي الحياة، ولذا تعمل الدولة على تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكذلك تحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية من أجل تحسين أداء الهيئات الحكومية والوزارات ورفع جودة الخدمات بها عن طريق تحسين بيئة العمل.

الدور الفعال للتحول الرقمي

وأشار محاضر اللقاء على عبدالسلام، مهندس بوزارة الإتصالات، إلى الدور الفعال للتحول الرقمى فى التوسع في تقديم الخدمات المميكنة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة الأمر الذي يساهم في إعادة بناء الإنسان المصري والارتقاء بمستوى حياة المواطنين، جاء ذلك بحضور أعضاء مركز شباب «برمبال»، بالتعاون مع مبادرة «حياة كريمة»، بإشراف مصطفي غريب، وكيل الشباب بالمديرية، ومتابعة تنفيذ محمود مناع، مدير إدارة شباب مطوبس، وفريق عمل مركز الشباب.