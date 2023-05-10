جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في قرية «الخاشعة 61» ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متكاملة في قرية «الخاشعة 61» التابعة لمركز الحامول، وعدد من القرى المجاورة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

توفير كل التخصصات للكشف على المواطنين

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض، بجامعة كفر الشيخ، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ. كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

تقديم أفضل الخدمات الطبية

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة. وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1364 حالة من أبناء قرية الخاشعة 61 والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات.