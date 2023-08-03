«صحة الشرقية»: طرق بسيطة للحفاظ على الكليتين.. ونصائح لمرضى المرارة

كشف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، عن طرق بسيطة للحفاظ على صحة الكليتين، وعدة نصائح لمرضى المرارة، قائلا إنّ العصارة المرارية هي سائل يتم تكوينه في الكبد وتخزينه في المرارة لإفرازه في الأمعاء الدقيقة، لتكسير الدهون الموجودة في الطعام.

وأضاف مسعود لـ«الوطن»، أنّه إذا كان الشخص لديه مشكلات في القنوات المرارية أو المرارة، تمنع وصول السائل إلى الأمعاء لتكسيرها، فعليه استبدال الزيوت التي يستخدمها في طهي الطعام، بزیت الزيتون أو عباد الشمس أو الكانولا أو زيت الذرة.

نصائح للحفاظ على صحة الكليتين

ونصح وكيل وزارة الصحة، باتباع عدة إرشادات للحفاظ على صحه الكليتين، ومنها «تناول الأطعمة منخفضة الملح، الإقلاع عن التدخين، وفقدان الوزن إذا كان الشخص يعاني من زيادة الوزن، فضلا عن تناول المزيد من الفواكه والخضراوات، وعدم تناول الأدوية دون استشارة طبية، والحفاظ على ضغط الدم ونسبة السكر والكوليسترول في معدلاتهم الطبيعي، كما أنّ النشاط البدني يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم».