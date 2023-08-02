«الصحة»: إطلاق 180 قافلة طبية بجميع المحافظات في أغسطس  

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 180 قافلة طبية مجانية بجميع محافظات الجمهورية، خلال أغسطس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

القوافل الطبية تضم 13 تخصصا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف أنه يتم إطلاق القوافل الطبية المجانية في المراكز بداخل المناطق والوحدات الطبية بكل محافظة، مشيرا إلى أنه يتم إطلاق 9 قوافل طبية مجانية بكل محافظة من محافظات أسوان والجيزة والغربية والقليوبية وبني سويف وسوهاج.

وتابع «عبدالغفار»، أنه يتم إطلاق 10 قوافل طبية بكل محافظة من محافظتي البحيرة ومطروح، إضافة إلى 8 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات أسيوط والبحر الأحمر والقاهرة والمنيا والوادي الجديد، مشيراً إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

إطلاق 6 قوافل طبية بكل محافظة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية إلى إطلاق 7 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط، كما سيتم إطلاق 6 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الشرقية والفيوم وجنوب سيناء وكفر الشيخ.

وتابع أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية بكل محافظة من محافظات الإسماعيلية والدقهلية وقنا، بالإضافة إلى 4 قوافل طبية بالأقصر، بجانب إطلاق قافلتين بالسويس.

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سيتم نشر مواعيد وأماكن إطلاق القوافل الطبية بالتفصيل بشكل دوري على صفحة وزارة الصحة والسكان بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.‏