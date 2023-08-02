تفاصيل حركة تنقلات الشرطة في سوهاج

حركة تنقلات الشرطة في سوهاج تم اعتمادها من قبل اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، في الأقسام والمراكز الشرطية على مستوى أنحاء المحافظة من مركز طما شمالا إلى مركز البلينا جنوبًا.

حركة تنقلات الشرطة في سوهاج تنشرها «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل.

الرائد أحمد العمدة رئيس مباحث المنشاة

حركة تنقلات الشرطة في سوهاج

تضمنت الحركة تعيين كل من الرائد أحمد العمدة، رئيسا لمباحث مركز المنشاة، والرائد محمد صفوت رئيسا لمباحث مركز شرطة سوهاج الجديدة، والمقدم اسلام عجاج، مفتش مباحث قسم أول وثان، والمقدم أحمد المشنب مفتش مباحث قسم ومركز شرطة طهطا، والرائد هيثم الحجيرى مفتش مباحث الشرق، وتعيين الرائد حسين فخرى رئيساً لمباحث مركز شرطة البلينا، والرائد ابراهيم صقر رئيساً لمباحث مركز شرطة اخميم، والرائد محمد جادالله رئيساً لمباحث مركز شرطة جرجا.

حركة تنقلات ضباط الشرطة في سوهاج

كما تضمنت حركة تنقلات الشرطة فى سوهاج أيضا تعيين الرائد أحمد الصاوى رئيساً لمباحث قسم شرطة جرجا،والرائد أحمد الكاشف رئيسا لمباحث ساقلته، والرائد أحمد اسماعيل رئيساً لمباحث مركز شرطة الجزيرة، والرائد محمد شلبي رئيساً لمباحث قسم أول سوهاج، والمقدم المزمل نافع من مباحث مركز شرطة دار السلام إلى فرع بحث الجنوب، والرائد شريف عبدالمحسن رئيسا لمباحث قسم ثان سوهاج، والرائد محمد حسان، رئيساً لمباحث الكوثر والرائد احمد صابر رئيساً لمباحث مركز شرطة المراغة، والرائد محمود زكى رئيساً لمباحث قسم شرطة طهطا، الرائد أحمد أبو ستيت رئيساً لمباحث مركز شرطة طهطا، والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة طما، والرائد عمرو المدنى رئيس مباحث شرطة مركز جهينة.