«أزهر سوهاج»: بدء النشاط الصيفي لإثراء مهارات الطلاب بالإنجليزية والعربية

أعلن الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، عن البدء في تنفيذ تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني للخطة الموسعة، لإثراء مهارات اللغة الإنجليزية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية بجميع الإدارات التعليمية الثلاثة عشر بسوهاج، حيث انطلقت فعاليات النشاط من معاهد فتيات جرجا الإعدادي بقيادة عميدة المعهد أمل فاروق وبنين جرجا النموذجي عميد المعهد بإدارة جرجا التعليمية.

برنامج بالتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية

وأشار رئيس سوهاج الأزهرية إلى أن البرنامج يجري تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة الإنجليزية، ويهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة الإنجليزية.

مشاركة شيوخ المعاهد الأزهرية في سوهاج

الجدير بالذكر أنه قد تم إتاحة الفرصة لشيوخ المعاهد الأزهرية في سوهاج مشاركة في صقل مواهب المتميزين بمجالات متعددة، منها القراءة الحرة وكتابة القصة والمقال والشعر فضلا عن تحفيظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية بجوار اللغة الإنجليزية.