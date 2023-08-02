المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بتجارة المخدرات في سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة عامل بدائرة مركز المنشاة، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، لإدانته بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وصدر الحكم في محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد علي بكر، ووليد ملقى.

ضبط عامل بتهمة تجارة المخدرات

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر 2022، بدائرة مركز المنشاة في محافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم «ع. ح»، 37 عاما، عامل، ومقيم بمركز المنشاة، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين»، وذلك بقصد الاتجار.

وضُبط المتهم متلبسا بمحل سكنه وبحوزته كمية من المواد المخدرة، عقب ورود معلومات لمركز شرطة المنشاة، تفيد وجود نشاط إجرامي للمتهم بدائرة المركز، وأكدت التحريات الأمنية صحة المعلومات.

إحالة القضية لمحكمة الجنايات

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه.