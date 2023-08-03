مراسل «القاهرة الإخبارية»: الهدوء يسيطر على مخيم عين الحلوة

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأحداث في مخيم عين الحلوة اللبناني، لافتًا إلى أنّ الهدوء التام ما زال يسيطر على المخيم، وأنّ أصوات القنابل والطلقات اختفت، ويسود هدوء تام المنطقة ومحيطها، كأنّ هناك استجابة للضغوط والاتصالات لوقف إطلاق النار.

هدوء تام

وأوضح سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الهدوء كان يجب أن يستمر بناء على الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه داخل السفارة الفلسطينية، وأصدرته هيئة العمل الفلسطيني المشترك وعدد من القيادات اللبنانية لوقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن نحو 20% من سكان مخيم عين الحلوة فرّوا من جحيم الاشتباكات التي شهدها المخيم.

بوابات المخيم يتمركز عليها وحدات من الجيش اللبناني

وأكد أنّ المخيم بالكامل محاط بسور وعليه أسلاك شائكة، وأنّ بوابات المخيم يتمركز عليها وحدات من الجيش اللبناني بشكل أساسي تمّ تدعيمها مع بداية الاشتباكات، الأحد الماضي.

وشدد على أنّ الجيش اللبناني حذّر جميع الأطراف بأنّه سيتعامل مع النيران التي توجه لأفراده مهما كان مصدر النيران، وسيكون الرد بالمثل خاصة بعد وصول رصاصات طائشة وقذائف تسببت في إصابة بعض العسكريين.