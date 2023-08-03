مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف آخر تطورات الأحداث في مخيم عين الحلوة

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، آخر تطورات الأحداث في مخيم عين الحلوة اللبناني، لافتًا إلى أنه تسود الآن حالة من الهدوء في المخيم، بينما تجددت الاشتباكات بين الحين والآخر ويتم إطلاق قذيفة أو طلقات نارية كل عدة دقائق.

عدد الضحايا وصل إلى 13 شخصا على مدار الأيام الماضية وأكثر من 55 مصابًا

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبوزيد عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأنباء المتواردة تشير لمقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، مؤكدًا أن عدد الضحايا وصل إلى 13 شخصا على مدار الأيام الماضية وأكثر من 55 مصابًا.

وأشار لوجود محاولات لفرض الهدوء على المخيم في الوقت الذي يريد فيه البعض استمرار الاشتباكات، ولذلك تظهر أصوات استخدام السلاح كل دقائق.

اشتباكات بين حركة فتح وجماعات متطرفة

ولفت لوجود اتفاق بين السلطة الفلسطينية والسلطة اللبنانية على أن تتولى السلطة الفلسطينية الأمن داخل المخيمات وتتولى السلطة اللبنانية الأمن خارج هذه المخيمات، مشيرًا إلى أن مخيمات تابعة للجيش اللبناني تعرضت لقذائف وأصيب بسببها عدد من العسكريين.

ويشهد مخيم عين الحلوة اللبناني اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركة فتح وجماعات متطرفة، اندلعت نتيجة اغتيال القيادي بحركة فتح أبو أشرف العرموشي وعدد من مساعديه.