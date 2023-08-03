«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تؤكد التزامها بعودة الحكومة المنتخبة في النيجر

نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن وزير الخارجية الأمريكي أبلغ رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بإعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.

احتجاز الرئيس محمد بازوم

واستولى الأربعاء الماضي، عدة أشخاص في النيجر على الحكم، بعد احتجاز الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته، وسط رفض من الاتحاد الأفريقي وعدد من الدول الأوروبية لهذا الأمر.

وبدأت بعض الدول الأوروبية في إجلاء رعاياها من النيجر، خاصة بعد تعرض السفارة الفرنسية لأعمال شغب وعنف، ونجحت باريس بالفعل في إجلاء مئات الأوروبيين.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإفراج على الفور عن الرئيس المحتجز محمد بازوم ودون شروط، وقال جوتيريش في تصريحات صحفية: «توقفوا عن عرقلة الحكم الديمقراطي بالبلاد واحترموا سيادة القانون».

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعروفة بـ«إيكواس» عقدت، الأحد الماضي، قمة طارئة في نيجيريا، أعلنت فيها فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب في النيجر، وبدأتها نيجيريا بالفعل أوقفت تصدير الكهرباء ما تسبب في قطع التيار الكهربي في النيجر.