عاجل.. خبير تحكيم سعودي: ركلة جزاء الشباب أمام الزمالك غير صحيحة

حسم نواف شكر الله، المحلل التحكيمي السعودي، الجدل بشأن صحة قرار حكم الليبي عبد الواحد حريويدة، باحتساب ركلة جزاء للشباب السعودي ضد الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء أمس الإثنين، ضمن مباريات الجدولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية 2032.

نواف شكر الله: ركلة جزاء الشباب أمام الزمالك غير صحيحة

وقال نواف شكر الله، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ssc السعودي: « قرار حكم اللقاء غير صحيح باحتساب ركلة جزاء للشباب أمام الزمالك، لاسيما محمد عبد الفني مدافع الزمالك، لم يكن قاصدًا لعب الكرة باليد».

الشباب السعودي يفوز على الزمالك

وفاز الشباب على الزمالك بهدف نظيف، سجله الأرجنتيني إيفر بانيجا، من ركلة جزاء.

ويتقدم نادي الزمالك، خلال الساعات القليلة المقبلة، باحتجاج رسمي، ضد الحكم الليبي عبد الواحد حريويدة، بسبب قر اراته التحكيمة خلال مباراة الزمالك والشباب والتي تسببت في خسارة الفارس الأبيض وفقًا لرؤية مسئوليه.