تداول 169 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، إذ جرى دخول وخروج عدد 47 سفينه إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، فيما يجرى حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة.

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن حركة تداول الحاويات نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ شهدت تداول 2690 حاوية مكافئة تقريبا.

تداول 169 ألف طن بضائع استراتيجية

واضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية في بيان اليوم، أنه فيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة جرى تداول 169 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

توجيهات بمتابعة الرصدات الجومائية

وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.