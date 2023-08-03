«الثقافة» تستعد لتنظيم معرض رأس البر للكتاب.. الافتتاح 7 أغسطس

تستعد وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، لتنظيم معرض الكتاب برأس البر بدمياط، في إطار الفعاليات التي تقدمها وزارة الثقافة في المدن الساحلية خلال فترات فصل الصيف، نظرا لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير في هذه المصايف، ومن المقرر أن تفتح الهيئة معرض رأس البر للكتاب يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري.

المشاركون في معرض رأس البر

وأضاف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، أنّه من المقرر أن يشارك في معرض رأس البر للكتاب، قطاعات وزارة الثقافة، وبينها الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الكتب والوثائق والمركز القومي للترجمة واتحاد الناشرين المصريين من خلال مشاركة عدد من دور النشر الخاصة.

ويأتي المعرض في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم صناعة النشر من خلال توفير مساحات للناشرين لتقديم منتجاتهم الإبداعية، في المحافظات والمدن المصرية المختلفة.

واختتمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مساء الثلاثاء الماضي، فعاليات الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب، الذي نظمته الهيئة في ساحة ديلسيبس أمام مديرية أمن المحافظة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.