«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بشأن تنسيق المرحلة الأولى بالثانوية العامة

استعرضت قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن تسجيل رغبات المرحلة الأولى بالثانوية العامة، بعنوان «(التنسيق): بدء تسجيل رغبات المرحلة الأولى تجريبيا خلال ساعات وتوقعات بخفض الحدود الدنيا لـ(الخاصة والأهلية)».

ملف التعليم يتوافق مع أولويات الدولة

وقال الكاتب الصحفي زكي القاضي، إنّ ملف التعليم يتوافق مع أولويات الدولة المصرية ويتسق مع فلسفتها المتعلقة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي، متابعا: «عملنا على ملفات التعليم والصحة والبنية التحتية بشكل عظيم للغاية، وجرى تشييد العديد من الجامعات الأهلية والخاصة، وهناك أرقام تشير إلى أنّ تلك الجامعات تكفي حتى الطلاب الذين سيدخلون المرحلة الجامعية بعد 20 عاما.

تسجيل الطلاب لاختبار القدرات

وأضاف «القاضي»، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أنّ اليوم 3 أغسطس يعد آخر أيام تسجيل الطلاب لـ اختبار القدرات من أجل الالتحاق ببعض الكليات التي تحتاج لذلك مثل كلية التربية الموسيقية والتربية الرياضية وهكذا، مؤكدا ضرورة تسجيل الطالب الـ75 رغبة الموجودين مع مراعاة مسألة التوزيع الجغرافي والمجموع.