خبير تعليمي ينصح الطلاب بأداء اختبار القدرات قبل إعلان نتيجة الثانوية

قال عبد الرحمن عبادي، الخبير التعليمي إن الجديد في هذا العام أن وزارة التعليم العالي قررت إلغاء التوزيع الإقليمي لكليات التمريض، وامتحانات القدرات للالتحاق بكليات الإعلام مشيرا إلى أنه ينصح جميع الطلاب الراغبين في التقديم في الكليات التي تطلب أداء اختبار قدرات أن يذهب فوراً لاداء الاختبارات قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

الشركات الكبرى تهتم بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأضاف الخبير التعليمي في لقاء تليفزيوني مع برنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «TeN» أن الشركات الكبرى تهتم بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تستهدف طلاب ما بعد الإعدادية للتأكد من وجود خريجين يتمتعون بالكفاءات الخاصة بالصناعات الحديثة.

اختيار جامعة ذات مصاريف مرتفعة

وأكد الخبير التعليمي في لقائه مع الاعلامية سلمى عادل على أنه ينصح بأن يقوم الطالب بمعرفة كل تفاصيل المعهد أو الجامعة قبل أن يقوم بحديد الرغبات الخاصة به، وأن هناك العديد من الطلاب يقومون باختيار جامعة ذات مصاريف مرتفعة وقد يستغرق الطالب الكثير من الوقت لتغيير كليته إذا اكتشفت أنها غير مناسبة له سواء بسبب المسافة أو حجم المصاريف.